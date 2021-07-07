فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - فجّر الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رحيل عدد من

المصريين من لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” خلال الفترة الحالية .

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية إن اتحاد الكرة تجاهل إرسال الترشحات

الخاصة بالمصريين فى لجان الكاف خلال المدة المحددة لها من 1 إلى 28 يونيو، مشيرًا

إلى أنه لا يعلم هل يحق إرسال ترشحات بعد هذه المدة أم لا ولماذا تجاهل اتحاد الكرة

إرسال الترشحات .

وأضاف شوبير : عدم ترشح مصريين يعنى رحيل محمود الخطيب ، رئيس النادى

الأهلى ، عن لجنة الأندية بالكاف وكذلك الأمر بالنسبة لـ حازم إمام ، المتواجد

بلجنة التطوير ومجدى عبدالغنى وغيرهم من الأسماء .

وعلى جانب آخر ، انتقد أحمد شوبير الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم

بنادى بيراميدز بعد إصابة أحمد الشناوى حارس المرمى بقطع فى الرباط الصليبي .

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية إن الجهاز الطبي لبيراميدز أخطأ بشدة بسبب

السماح للحارس باستكمال عدد من دقائق المباراة بعد إصابته فى المباراة الماضية

أمام إنبي بسبب التشخيص الخاطئ للحالة وعدم فحص اللاعب بشكل جيد .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شوبير يفجر مفاجأة صادمة: «كاف» يقرر رحيل الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.