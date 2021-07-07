تراند الفن: قبل مواجهة اليوم.. تفوق كاسح لمنتخب إنجلترا على الدنمارك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - يلتقي منتخب إنجلترا اليوم الأربعاء، بنظيره منتخب الدنمارك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتُقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، حيث سيُواجه الفائزة من مباراة اليوم، منتخب إيطاليا، والذي تأهل إلى النهائي على حساب منتخب إسبانيا.

تأتي المباراة لتكون الثانية والعشرين بين المنتخبين، حيث التقيا في 21 مباراة في جميع المسابقات، حيث فاز المنتخب الإنجليزي في 12 مباراة، وتعادلا في خمس مرات، بينما فاز منتخب الدنمارك في 4 مُباريات.

وسجّل منتخب إنجلترا 36 هدفًا خلال الـ21 مباراة، بينما سجّل الدنمارك 20 هدفًا، لكن على مستوى كأس أمم أوروبا، فقد كانت المرة الوحيدة التي التقيا بها في نسخة عام 1992، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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