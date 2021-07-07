تراند الفن: “السياحة” تعقد اجتماعًا لبحث الترويج لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - عقدت لمياء كامل، مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وأحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعا تحضيريًا بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مع عدد من مُنظمي الفعاليات الدولية من المصريين، وذلك لطرح الأفكار والمُقترحات في هذا الشأن.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المقصد السياحي المصري، وتفعيل دور الأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية للترويج إليه.

وأوضحت مساعد وزير السياحة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة الوزارة للتعاون والمشاركة المجتمعية مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم مناقشة إمكانية تفعيل عدد من المُقترحات التي تم مُناقشتها في الاجتماع الأخير للجنة خبراء الترويج السياحي ومجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والخاصة بآليات الترويج السياحي لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المُقبلة.

كما تم مُناقشة أجندة الأحداث والفعاليات الداخلية والخارجية الخاصة بوزارة السياحة والآثار وتلك التي تقوم الوزارة برعايتها مثل بعض الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وبحث كيفية الاستفادة منها في الترويج السياحي للمقصد المصري.

وأضافت مساعد الوزير للترويج، أنه تم استعراض جزء من الاستراتيجية الخاصة بالترويج، كما تم الاتفاق على ضرورة تحول المستهدف من حركة السياحة من زائر المرة الواحدة إلى سائح موسمي، وضرورة تضمين السياحة البيئية والمستدامة في أجندة الفعاليات، بالإضافة إلى العمل على تنظيم حدث سياحي ضخم في إحدى المدن السياحية يعمل على جذب جميع الفئات العمرية، واستعراض كافة المنتجات السياحية المصرية في الفن والثقافة والأزياء والرياضة بكافة أنواعها والطهي وغيرها.

وقد تقرر عقد اجتماع آخر في القريب العاجل، لكي يقوم منظمي الفعاليات بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم من خلال عروض تقديمية يتم دراستها لتحديد سبل التعاون مع الوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.