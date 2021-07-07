تراند الفن: كشف حساب أحمد الشناوي مع بيراميدز بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - أثبتت الأشعة المبدئية التي أجراها حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أحمد الشناوي، الاشتباه في إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة إثر خروجه مصابًا خلال مباراة إنبي الأخيرة بالدوري.

وغادر الحارس الشوط الأول من مباراة بيراميدز وإنبي بملعب الدفاع الجوي، بعد تدخل قوي، ليشارك بدلا منه زميله الحارس شريف إكرامي.

ونرصد لكم أرقام أحمد الشناوي منذ انضمامه لفريق بيراميدز:

شارك أحمد الشناوي في 50 مباراة منذ انضمامه لنادي ببراميدز في مختلف البطولات، تصدى لـ42 تسديدة، وسكن شباكه 23 هدفًا حسب موقع ترانسفير ماركت.

حصل أحمد الشناوي على 4 بطاقات صفراء خلال مشواره مع بيراميدز، وتبلغ قيمته التسويقية 600 ألف يورو.

كما يعد الشناوي من أبرز المواهب المصرية في مركز حراسة المرمى، إلا أنه عانى من الإصابات المتكررة التي تسببت في غيابه عن المشاركة أساسيًا بشكل مستمر مع الأزرق السماوي.

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