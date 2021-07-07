فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 02:09 مساءً - أثارت نجمة مواقع التواصل الإجتماعي السعودية أثير الحلوة، ضجة واسعة

بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة مقطع

فيديو، إعتبره العديد من المتابعين في السعودية خادشاً للحياء العام، ومخلاً

بالأداب العامة.

وظهرت أثير بالفيديو بوضعية جريئة في غرفة نومها، ما أثار غضب عدد كبير من

متابعيها في السعودية، كما تصدر وسم “أثير الحلوة تشوه سمعة السعودية”

الترند في المملكة العربية السعودية.

وطالب النشطاء الجهات الأمنية بسرعة القبض عليها ومحاكمتها لتكون عبرة

لغيرها، خاصة أن العديد من الفتيات اتجهن لمثل هذه الأفعال على مواقع التواصل

للحصول على الشهرة.





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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.