شوف عروض بنده اليوم خصومات تصل إلى 60% لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم يقدمها لكم هايبر بنده بخصومات مميزة تصل إلى 60% والتي تعد خصومات قوية للغاية ومميزة، وتلك العروض تتضمن عروض مميزة على منتجات اللحوم الحمراء والبيضاء والزيوت والمكسرات ومنتجات الجبن والألبان والعديد من المنتجات المميزة الأُخري التي يقدمها لكم هايبر بنده.

عروض بنده

تتضمن عروض بنده اليوم خصومات مميزة على دجاج ساديا بوزن 1.1 كيلو بسعر 10 ريال بدلا من 16.50 ريال، كما يوجد بطاطس شيبسي ليز بسعر 13.90 عدد 2 حبه، وكما يوجد أيس كريم بسعر 15 ريال بدلا من 19.90 ريال عدد 2 حبه، كما يوجد أرز سيلا هندي ديرة الخير 5 كيلو بسعر 15 ريال بدلا من 26.95 ريال، كما يوجد حليب طويل الأجل نادك بسعر 20 ريال بدلا من 33.90 ريال عدد 2 كرتونه، مزيج زيت متبقي الزيتون الباشا بوزن 500 جرام عدد 3 حبه بسعر 20 ريال بدلا من 50.85.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده اليوم على ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 35 ريال للكيلو، ويوجد كفته بقري أسترالي بسعر 35 ريال للكيلو، ويوجد نقانق بقري استرالي بسعر 35 ريال للكيلو، كما يوجد ذرة بسعر 5 ريال للكيلو، ويوجد فول مجروش أسترالي بسعر 5 ريال للكيلو، كما يوجد كمون مطحون وزن 500 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد زنجبيل مطحون بوزن 500 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد قهوة تركية سوداء وزن 500 جرام بسعر 15 ريال، ويوجد مكسرات مشكلة مملحه وزن 250 جرام بسعر 15 ريال.

عروض هايبر بنده

وتحتوي عروض بنده اليوم على دجاجة كامله مقطعة اليوم بوزن 1 كيلو بسعر 15 ريال بدلا من 21.75 ريال، ويوجد سيقان دجاج اليوم وزن 900 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 22.95 ريال، ويوجد حلاوة طحنية سادة الجميل بسعر 10 ريال للكيلو بدلا من 21.95 ريال للكيلو، ويوجد جبنه موزاريلا ديلي ديري بسعر 20 ريال للكيلو بدلا من 47.95 للكيلو، ويوجد جبن قليل الدسم هايلاند قريش بسعر 20 ريال للكيلو بدلا من 22.75 ريال للكيلو، ويوجد خليط زبده غير مملحه بسعر 10 ريال للكيلو بدلا من 17.75 ريال للكيلو، ويوجد جبنه حلومي شرائح أو رول بسعر 15 ريال وزن 500 جرام، جبنه قشقوان السنبلة بسعر 10 ريال وزن 250 جرام، ويوجد جبنه شيدر أبيض أو أحمر كيريجولد وزن 500 جرام بسعر 25 ريال، ويوجد جبنه مرتديلا دجاج ساده أو بالزيتون حلواني أاخوان وزن 500 جرام بسعر 20 ريال.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة عروض بنده اليوم المقدمة لكم من هايبر بنده.