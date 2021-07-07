تراند الفن: “التخطيط” تكشف تفاصيل إدراج 4 مبادرات مصرية بمنصات الأمم المتحدة

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏57 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور عدد من قيادات الوزارة، للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية على منصات الأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

يذكر أن المشروعات المدرجة هي المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030 وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

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