فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - صحيفة المرصد: كشف استشاري قسطرة القلب التداخلية، الدكتور وائل القشقري، عن فوائد مذهلة للاستحمام بالماء الدافئ يومياً. وقال “القشقري” خلال مداخلة عبر “سكاي” ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “الإخبارية”:’دراسة يابانية شملت 60 ألف شخص قسموهم إلى 30 ألف استحموا بشكل يومي تقريبا بالماء الدافئ أي قليل السخونة والقسم الآخر 30 ألف شخص استحموا فقط مرتين أو مرة في الأسبوع بالماء الدافئ”. وأوضح:”الدراسة شملت الأعمار من 20 إلى 50 سنة لأشخاص غير مصابين نهائيا بأمراض في القلب أو في الجهاز العصبي حيث استمرت متابعة هؤلاء الأشخاص لمدة 20 عاما”. وأشار:”تبين من الدراسة أن الأشخاص الذين استحموا بشكل يومي يحظوا بصحة جيدة ونسبة الإصابة بأمراض القلب انخفضت بنسبة 26% والسكتات الدماغية قلت بنسبة 28% على جميع الفئات العمرية التي شاركت من 20 سنة إلى 50 سنة والدراسة نشرت في مجلة هارد”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: استشاري سعودي يكشف عن تأثير الاستحمام اليومي بالماء الدافئ على القلب-فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.