تراند الفن: خالد أبو بكر: كفاءة قناة السويس في تحريك السفينة الجانحة ساعدتنا في عملية التفاوض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال خالد أبو بكر المحامي الدولي، الممثل القانوني لهيئة قناة السويس، إن كفاءة القناة في تحريك السفينة إيفر جيفن في مدة قصيرة، ساعدت في التفاوض.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي باحتفالية توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية إيفر جيفن، بحضور ممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.

وأوضح المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، أن عملية التفاوض مع المكتب البريطاني استمرت 90 يومًا.

وأضاف أبو بكر: “كفاءة قناة السويس في تحريك السفينة الجانحة ساعدتنا في عملية التفاوض”.

وبدأت احتفالية توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، منذ قليل بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين.

وكانت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، كشفت تفاصيل إقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية “إيفر جيفين”، المجرى الملاحي للقناة.

وقالت المصادر إن 6 قاطرات، و7 لانشات، ستشارك في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، اليوم الأربعاء، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية، مشيرة إلى قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية على هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات “إيفر جيفين”.

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