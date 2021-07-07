تراند الفن: خالد أبو بكر: مصر ترحب بمرور “إيفر جيفين” عبر قناة السويس في أي وقت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - قال خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، إن مصر ترحب بمرور السفينة البنمية إيفر جيفين عبر قناة السويس في أي وقت، وذلك عقب انتهاء المفاوضات والسماح بمغادرتها.

وأضاف المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي باحتفالية توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية ايفر جيفين، بحضور ممثل الشركة المالكة للسفينة وعددًا من السفراء والشركاء الدوليين: “نجحنا في الحفاظ على الحقوق المشروعة لمصر في أزمة السفينة الجانحة، وملتزمون بسرية بنود المفاوضات”.

وكشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، تفاصيل إقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية “إيفر جيفين”، المجرى الملاحي للقناة.

وأفادت المصادر، بأن 6 قاطرات، و7 لانشات، ستشارك في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، اليوم الأربعاء، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية، مشيرة إلى قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية على هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات “إيفر جيفين”.

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