تراند الفن: راموس يجتاز الكشف الطبي ويوقع عقود انضمام لباريس سان جيرمان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - اجتاز سيرجيو راموس، الكشف الطبي الخاص بنادي باريس سان جيرمان، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الانضمام إلى صفوف النادي الفرنسي.

وبحسب الصحفي فابرزيو رومانو، المتخصص في الانتقالات، اجتاز راموس الكشف الطبي الذي أجراه في المستشفى الأمريكي بالعاصة الفرنسية ووقع على عقود الانتقال.

وأكد أن راموس، وقع على عقود انضمامه للنادي الفرنسي في تواجد شقيقه رينيه راموسم حتى موسم 2023 لينضم للنادي لمدة موسمين.

ورحل راموس، عن ريال مدريد بنهاية عقده بعدما رفض عرض ريال مدريد للتجديد والذي كان لمدة عام حيث يرغب اللاعب في التوقيع على عقد لاتقل مدته عن عامين.

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