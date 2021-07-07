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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - أدمن 38 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، طريقة استخدام منقوع الخس لمعالجة الأرق وتحسين النوم.
وقال العثمان عبر برنامج اليوم بقناة “الإخبارية”، إنه:” لا يوجد دراسة أكيدة تثبت فعالية منقوع الخس في علاج الأرق، ولكني دائماً ما أنصح به؛ لأنه شيء طبيعي وخالٍ من الكيماويات والسموم حتى لو تناولها الفرد بكمية كبيرة لا يوجد بها أضرار”.
وحول طريقة تحضيره أوضح “العثمان”: يتم إحضار الخس الأمريكي وتقطيعه لقطع صغيرة ثم يوضع عليه ماء مغلي ويترك لمدة 5 دقائق، مع إمكانية إضافة النعناع أو البابونج والبقدونس وعصير التفاح الطازج معه، مشيرا إلى أن تلك الإضافات لا تؤثر على فعالية المشروب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بالفيديو.. استشاري يكشف فوائد مذهلة لمنقوع الخس الأمريكي ويوضح طريقة تحضيره! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.