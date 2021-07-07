تراند الفن: “فات 4 سنين”.. زوجة الشهيد أحمد المنسي تُحيي ذكرى وفاته

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 01:09 مساءً - أحيت زوجة الشهيد أحمد المنسي، الذكرى الرابعة على وفاة زوجها في 7 يوليو، إثر استشهاده في ملحمة كمين البرث بجنوب رفح بشمال سيناء، أثناء تصديه للإرهاب الغاشم.

وكتبت منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “7-7.. ذكرى استشهاد أبطال البرث الله يرحمهم كلهم، وعيد ميلاد علي أحمد منسي السادس، فات أربع سنين”.

وُلدٌ أحمد منسي، الأربعاء 4 أكتوبر عام 1978.

ويوافق اليوم الذكرى الرابعة لاستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد في ملحة كمين البرث، أثناء التصدي لهجوم عناصر إرهابية يوم الجمعة 7 يوليو عام 2019.

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