نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده السعودية Panda خصم 70% و أكثر أقوي عروض السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة وعروض بنده وهايبر بنده السعودية عروض بنده في المملكة العربية السعودية دائماً ما تقدمها أسواق بنده متميزة، ودائماً ما يقبل العملاء للشراء من الخصومات التي توفرها في أسواقها التجارية، تعرض هذه الأسواق التجارية دائماً الخصومات على كل الأقسام التي توفرها، كما أنها توفر دائماً في أقسامها مختلف المنتجات والسلع التي يطلبها العملاء، كما أنها توفر للشعب السعودي بشكل يومي وتقوم بعرض هذه الخصومات للشعب السعودي على موقعها الإلكتروني ليقوم العملاء بالشراء منها.
عروض بنده وهايبر بنده السعودية
هذه الأسواق التجارية تأسست في المملكة العربية السعودية على مدار سنوات وتأسست بواسطة بعض من رجال الأعمال، والآن أصبحت تمتلك العديد من الفروع الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، هذه الأسواق التجارية تقوم دائماً بتوفير أفضل الخدمات على الإطلاق، أسواق بنده التجارية توفر دائماً أجود أنواع المنتجات كما أنها تقدم على منتجاتها أقل الأسعار على الإطلاق، كما أنها تمتلك موقع إلكتروني خاص بها وتوفر به دائما هدايا وخصومات هائلة للشعب السعودي، وطرحت خدمة الشحن للدول القريبة من المملكة.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- عروض بنده برجر دجاج جامبو الكبير 1 كجم 22 ريال سعودي.
- فيليه الدجاج الشهي الكبيرة 1 كجم 46 ريال سعودي.
- قطع دجاج الكبير 1 كجم 26 ريال سعودي.
- قطع الدجاج والجبنة الكبير 400 جم 14 ريال سعودي.
- 24 برجر لحم بقر بالبصل الكبير 1200 جم 27 ريال سعودي.
- عرانيس ذرة الكبير 4 حبات 11 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده لحم دجاج مفروم الكبير 400 جم 9 ريال سعودي.
- 24 برجر دجاج الكبير 1200 جم 30 ريال سعودي.
- بازلاء خضراء الكبير 900 جم 9 ريال سعودي.
- وخضار مشكل مونتانا 400 جم أو بروكولي 250 جم 2 حبة 6 ريال سعودي.
- لب الجوافة داري أو مونتانا 1 كجم 2 حبة 10 ريال سعودي.
- نقانق دجاج أو بالجبنة داري 340 جم 3 حبات 9 ريال سعودي.
- روبيان للطبخ أسماك 400 جم 14 ريال سعودي.
- بطاطس مقلية أو رفيعة داري 2 كجم 8 ريال سعودي.
- بطاطس كيرلي ويدجز داري 1 كجم 9 ريال سعودي.
- ناجت دجاج بالبقسماط دو 1 كجم 22 ريال سعودي.
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