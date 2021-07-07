تراند الفن: مايا مرسي تستعرض جهود مصر في مجال تمكين المرأة مع وزيرة المرأة بالجابون

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - ‎التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة رئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، بريسكا رايموندا كوهو وزيرة المرأة بالجابون التي تزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة التي تتسلم رئاستها مصر، والمنعقدة بالقاهرة في الفترة من 5- 8 يوليو 2021.

‎ حيث رحبت الدكتورة مايا مرسي بالوزيرة في مصر، مستعرضه جهود مصر في مجال تمكين المرأة، خاصة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة وتمكينها اقتصاديا.

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ومن جانبها أعربت وزيرة المرأة في الجابون عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة، مشيدة بما رأته حتي الآن في مصر وبالعاصمة الإدارية الجديدة، معربه عن رغبتها في الاستفادة من خبرة مصر وتجربتها في مجال تمكين المرأة.

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