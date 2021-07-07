تراند الفن: بيان من محكمة الاستئناف الجزائية بشأن الدعوى المقامة على المتهم “ناصر الدوسري”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏48 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة

صحيفة المرصد-واس: أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / ناصر بن راشد بن عبد الله الدوسري – سعودي الجنسية – هوية وطنية رقم ( 1079423560 ) ، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 13 / 11 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها؛ فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 24 / 12 / 1442هـ، الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً. وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.