تراند الفن: وزيرة التخطيط: مُبادرة حياة كريمة حققت أهداف التنمية المستدامة بالكامل

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة حياة كريمة، تاريخية وحققت الـ17 هدفًا للتنمية المستدامة.

وأضافت السعيد خلال مؤتمر صحفي، أن المشروعات تتم بشكل تشاركي، وحِرص الوزارة على طرح جميع المشروعات المسائلة والرصد لمنح المصداقية وتحقيق الشفافية.

وفي وقت سابق، نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للمرة الثانية في إدراج ثلاث مبادرات مصرية بمنصة “أفضل الممارسات التي تحقق لأهداف التنمية المستدامة” التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وذلك بعد نجاحها في إدراج مُبادرة حياة كريمة بالمنصة الإلكترونية التابعة لـ UNDESA، وتضمنت المُبادرات الثلاث مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نجاح الوزارة للمرة الثانية في إدراج ثلاث مشروعات ومُبادرات رئيسة ضمن منصات الأمم المتحدة، يعد مؤشرًا على نجاح الدولة المصرية، وحرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودليلًا على سير مصر في النهج الصحيح نحو تنفيذ الأهداف الأممية والمحلية ممثلة في رؤية مصر 2030، مُؤكدة حرص الوزارة على اتساق مشروعاتها مع أهداف التنمية المستدامة.

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