تراند الفن: توضيح من حساب المواطن بشأن موعد صرف الدفعة الـ44

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏4 دقائق مضت المرصد 7 زيارة

صحيفة المرصد: كشف برنامج حساب المواطن، عن موعد صرف الدفعة الـ44 للمستفيدين. وقال برنامج حساب المواطن، إنه تبقى 4 أيام على إيداع دفعة شهر يوليو 2021، أي في اليوم العاشر من الشهر الجاري. وكان برنامج حساب المواطن أعلن الأسبوع الماضي، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدورة الـ44، داعياً إلى التحقق من أهليتهم لتلقي الدعم، عبر الدخول إلى البوابة الإلكترونية.

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