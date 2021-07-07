فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أميرة الناصر، عن خلعها

النقاب مرة أخرى، قائلة إنها لم تتحمل ارتداءه.

وأوضحت أميرة الناصر- المثيرة للجدل- أنها حاولت الاستمرار في ارتداء

النقاب لمواصلة تحقيق حلم شقيقها الراحل، لكنها لم تستطع لأنه “كتمة”، وجاء ذلك

بعد مرور 3 أسابيع على ارتدائها.

وأشارت أميرة الناصر، التي ظهر معها زوجها مشعل الخالدي، إلى أنها كانت

تتمنى استكمال المشوار وتحقيق أمنية شقيقها، لكنها لم تستطع، مبينة:”ما قدرت أكمل

أو بالأحرى ما تحملت.. مرة كتمة”.

ولفتت أميرة الناصر إلى غضب زوجها مشعل الخالدي، من قرارها، حيث علق:”والله

زعلان قسما بالله إني زعلان”.

وأردفت أميرة الناصر أنها سترضي شقيقها الذي يرغب في ارتدائها النقاب، بأن

تذبح “ذبيحة”، وتوزيعها صدقة في سبيل الله، عوضًا عن “الحلم”.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المصريون وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد كيف أصبحت.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتُبرر: «كتمة» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.