تراند الفن: داني رول ينضم إلى جهاز فليك في منتخب ألمانيا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 12:09 مساءً - انضم داني رول، المُدرب المساعد في نادي بايرن ميونخ السابق، إلى الجهاز الفني للمنتخب الألماني رسميًا بقيادة هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن.

وتولى هانز فليك، قيادة منتخب ألمانيا رسميًا عقب رحيل يواخيم لوف في نهاية بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 الجارية، والتي ودعها الماكينات أمام منتخب إنجلترا، حيث تم الإعلان قبل البطولة عن تولي فليك منصبه عقب البطولة.

وقال فليك، عن تواجد رول في الجهاز الفني: “أنا سعيد جدًا لأن داني روهل في طريقه إلى المنتخب الوطني واتحاد الكرة.. في بايرن ميونخ لمدة عامين.. تقريبًا لقد عملت بنجاح وثقة معه، أنا أُقدّر داني كمُحترف مطلق يشاركني رؤية وأفكار حول كرة القدم “.

وتابع: “تمامًا مثل ماركوس سورج، الذي أعرفه جيدًا منذ سنوات معًا في المنتخب الألماني، أنا سعيد جدًا لوجود خبيرين مثبتين بجانبي، داني رول وماركوس سورج، للمهام الرئيسية القادمة مع المنتخب الوطني”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.