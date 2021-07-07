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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد:ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على المتنمرين عليها بسبب خضوعها لعمليات تجميل بعد إصابتها في وجهها بعدد من الجروح جراء انفجار مرفأ بيروت.
وقالت “نجيم”:”أصبت في انفجار مرفأ بيروت واستغرق وجهي وقتاً للتعافي بشكل نهائي، وما اتعرض له سخيف ومقصود في بعض الأحيان من حملات مبرمجة بالتزامن مع كل إطلالة”.
وأوضحت أنها اضطرت إلى اللجوء إلى عدد من عمليات التجميل بعد إصابة وجهها في انفجار مرفأ بيروت، حيث خضعت لعمليات استمرت 6 ساعات متواصلة وكان وجهها به نحو 40 قطبة.
وأشارت:”وجهي تحطم وتهشم سواء باليمين واليسار منه، وكان متورماً لفترة كبيرة، وهناك أوقات بها قصد التنمر بسبب السخافة، وأيضاً ربما أتعرض لحملة مبرمجة عندما يكون عندي إطلالة أظهر بها”.
واختتمت: “الإنسان يتغير، وما يحكي اليوم عن عمليات التجميل لا يهمني، أذكر أنه تم انتخابي ملكة جمال وعلى طبيعتي، وأؤكد أنني أحب نفسي في كل المراحل”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فنانة لبنانية شهيرة تتعرض للتنمر بعد إصابة وجهها بجروح في انفجار مرفأ بيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.