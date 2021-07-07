تراند الفن: فنانة لبنانية شهيرة تتعرض للتنمر بعد إصابة وجهها بجروح في انفجار مرفأ بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - صحيفة المرصد:ردت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، على المتنمرين عليها بسبب خضوعها لعمليات تجميل بعد إصابتها في وجهها بعدد من الجروح جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقالت “نجيم”:”أصبت في انفجار مرفأ بيروت واستغرق وجهي وقتاً للتعافي بشكل نهائي، وما اتعرض له سخيف ومقصود في بعض الأحيان من حملات مبرمجة بالتزامن مع كل إطلالة”.

وأوضحت أنها اضطرت إلى اللجوء إلى عدد من عمليات التجميل بعد إصابة وجهها في انفجار مرفأ بيروت، حيث خضعت لعمليات استمرت 6 ساعات متواصلة وكان وجهها به نحو 40 قطبة.

وأشارت:”وجهي تحطم وتهشم سواء باليمين واليسار منه، وكان متورماً لفترة كبيرة، وهناك أوقات بها قصد التنمر بسبب السخافة، وأيضاً ربما أتعرض لحملة مبرمجة عندما يكون عندي إطلالة أظهر بها”.

واختتمت: “الإنسان يتغير، وما يحكي اليوم عن عمليات التجميل لا يهمني، أذكر أنه تم انتخابي ملكة جمال وعلى طبيعتي، وأؤكد أنني أحب نفسي في كل المراحل”.