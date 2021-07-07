فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن مواصفات الصورة

الشخصية الواجب تحميلها في البطاقة الذكية.

يأتي ذلك بعد تلقي الوزارة لعدد من

شكاوي المواطنين حدثت أثناء تحميلهم الصور الشخصية، حسبما نشرت ” صدي” .

وأشارت الوزارة إلي أنه جب ألا يزيد حجم الصورة عن 240 كيلوبايت بصيغتي jpg,png. وكانت “صدى” قد نشرت في وقت سابق، توضيح من الوزارة

بشأن موقف المرأة من تحميل صورتها الشخصية، حيث أكدت الوزارة أنه يفضل أن تحمل البطاقة

الذكية صورة الحاج، أما المرأة التي لا ترغب بتحميل صورتها فيمكن لها ذلك.

وتحتوي بطاقة الحج الذكية معلومات الحاج الشخصية والطبية

والسكنية، وتسهم في إرشاد الحجاج لسكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إلى المرافق المختلفة،

إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الحج والعمرة يعلن عن إجراءات جديدة للبطاقة الذكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.