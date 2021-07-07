تراند الفن: وزير النقل يزور شركة ألستوم لصناعة القطارات الخفيفة والمترو بفرنسا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا ورئيس الهيئة القومية للأنفاق والوفد المرافق له، زيارة لمصانع شركة ألستوم بمدينة فالنسين الفرنسية، والمتخصصة في صناعة قطارات المترو والترام والقطارات الخفيفة (LRT)، حيث ينتج المصنع نحو 300 عربة سنويًا من خلال عدد 6 خطوط إنتاج مختلفة، ويتم تصدير منتجاته لجميع أنحاء العالم، كما يتم توجيه نحو 40% من منتجاته لسكك حديد فرنسا.

واطلع وزير النقل على خطوط الإنتاج المختلفة، بداية من التصميم ثم التصنيع والاختبار والإنتاج، سواء لجسم العربات أو الدواخل الخاصة بها.

كما تفقد خط اللحام الخاص بالمصنع والذي يعمل بالكامل بالكمبيوتر دون تدخل العنصر البشري، للحصول على لحام بأعلى درجات الجودة.

بعدها تفقد الوزير خطوط تجميع أجسام العربات المختلفة ومراحل التقفيل النهائي للعربات والدهان، وتركيب الدواخل، كما تفقد سكك اختبارات المصنع والتي يتم إجراء كافة اختبارات المسير عليها حيث يتم إجراء جميع الاختبارات الديناميكية الخاصة بالقطارات، على هذه السكك قبل إصدار شهادة الصلاحية لها، ثم استقل الوزير أحد القطارات الجاري اختبارها على السكة.

وخلال تفقده لمركز التميز أكد وزير النقل على ضرورة العمل على نقل الخبرات والمعرفة سواء على مستوى العنصر البشري أو على مستوى التكنولوجيا، بين مركز التميز بفالنسين والهيئة القومية للأنفاق، حيث سبق وأن قام مركز التميز بنقل الخبرات للعديد من الدولأ مثل الهند وسنغافورة والبرازيل وجنوب إفريقيا.

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