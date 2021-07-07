فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - ظهرت حفيدة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، مع الفنان محمد رمضان، في

صورة أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت حفيدة صدام، صورة على حسابها الرسمي في موقع “انستجرام” صورة تجمعها بالفنان

محمد رمضان.

وأظهرت الصورة حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين، وهي تقف بجانب الممثل محمد

رمضان في إحدى قاعات الاحتفالات على ما يبدو.

وعلقت حرير حفيدة صدام حسين البالغة من العمر 35 عامًا على صورتها مع محمد

رمضان، بقولها: “الرقم1.. نورت يا بطل وخليك ثابت”.

ونالت “حرير” شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبارًا ناقشت

حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل،

وعنونت الكتاب بـ”حفيدة صدام”.







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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حفيدية صدام حسين تظهر مع محمد رمضان. وتعلق: الرقم1 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.