فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - أصدرت المملكة العربية السعودية، بيانًا أكدت فيه استمرار دعمها ومساندتها

لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية

المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان

والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وتابع البيان: وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية

وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون

الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، وتدعو

المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين

الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم

ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد

الأفريقي والجامعة العربية.

وفي هذا الإطار، عبر سياسيون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن

إصدار السعودية بيانًا آخر في هذا الوقت، يشير إلى تحركات فعلية من مصر والسودان

تجاه سد النهضة ولكنهما في انتظار ما ستسفر عنه جلسة مجلس الأمن الدولي، وربما

يكون الخيار العسكري قد اقترب لضرب السد.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: هل اقترب الحل العسكري؟.. السعودية تصدر بيانًا عاجلًا بشأن سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.