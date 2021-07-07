تراند الفن: ضحية متسابق ذا فويس كيدز: “تنمر عليا وقالي ياخروف عشان بنت قريبتي” (نص التحقيقات)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:08 صباحاً - كشفت التحقيقات في واقعة تعدي متسابق “ذا فويس كيدز” على طفل أخر بمنطقة حلوان، وأصابته بمفتاح في جمجمته، مفاجآت جديدة إذ أكدت تنمر المتهم على الطفل المصاب قبل إصابته بسبب فتاة تربطها صلة قرابة بالطفل الضحية.

وقال الطفل المجني عليه “حسن شريف”، “كنت نازل من البيت ورايح اقابل صديقي علي ووقتها لما نزلت كان قاعد قدام البيت اللي قصادي المتهم وكان بصحبته واحد بيشتغل في جراج واسمه جمال، وسمعت وأنا نازل وماشي قدامهم معاذ بيقول بصوت عالي السطوح عالي أو جملة السطح عالي وكان بيقول جملة يا خروف وكانوا هما بيضحكوا بصوت عالي فأنا وقتها ما اخدتش الكلام على نفسي وافتكرت انهم بيهزروا مع بعض طبيعي ومشيت وكملت في طريقي وروحت البلايستيشن عندنا في المنطقة ولما روحت هناك قعدت شويه ولقيت معاذ وجمال جم ورایا ودخلوا”.

تابع المجني عليه “انا فهمت من كلامه وتلقيحه عليا ان هو قاله علي موضوع بنت تقربلي من بعيد علشان في بنت قريبتي من بعيد كانت ماشية أو بنتكلم مع جمال وعشان هي قريبتي وجمال قال لمعاذ علي كدا الكلام عليا وبقي يغظني .

وإلى نص التحقيقات:

ما أسمك؟

ج: “حسن شريف”

س: وما هو المستوي الدراسي الذي تقوم بدراسته الان؟

ج: انا طالب في الصف الثاني الاعدادي

‏س:وهل قمت بإجراء الامتحانات الخاصة بالدراسة ؟

‏ ج: ابوه امتحنت واخدت الإجازة ومنتقل الى الصف الثالث الاعدادي

‏س:اذا ما تفصيلات حدوث اصابتك ؟

ج: اللي حصل اني انا يوم حدوث الواقعة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٧ كنت نازل من البيت ور ابح اقابل صديقي: المدعو علي الدين ، ووقتها لما نزلت كان قاعد قدام البيت اللي قصادي المدعو معاذ عيسي ، وكان بصحبته واحد بيشتغل في جراج واسمه جمال ، وسمعت و انا نازل وماشي قدامهم معاذ بيقول بصوت عالي السطوح عالي اوجملة السطح عالي وكان بيقول جملة يا خروف وكانوا هما بيضحكوا بصوت عالي فإنا وقتها ما اخدتش الكلام علي نفسي و افتكرت انهم بهزروا مع بعض طبيعي ومشيت وكملت في طريقي وروحت البلايستيشن عندنا في المنطقة ولما روحت هناك قعدت شويه ولقيت معاذ وجمال جم ور آیا ودخلوا

س:متي و اين حدثت تلك الواقعة الخاصة بحدوث اصابتك ؟

ج: الكلام ده حصل بتاريخ7/6/2021حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءا قدام يبتي في شارع خسرو علي مصطفي فهمي، حلوان .

س: ما سبب ومناسبة تواجدك في المكان والزمان سالفي الذكر؟

ج:انا وقتها كنت نزلت من البيت وروحت البلايستيشن وكان وقتها تقريبا بعد العصر ومن هناك طلعت قابلت صاحبي علي الدين ، عشان كنا متفقين اننا هنروح ناحي غرب عندنا في منطقة حلوان، ولما لقينا النادي كان زحمة فرجعنا تاني ناجية بيننا .

س: ومن كان برفقتك انذاك ؟

ج:كان معايا صاحيي علي الدين الدين عبد اللطيف

س: ومن محدث اصابتك تحديدا ؟

ج: اللي ضربني هو المدعو: معاذ عهد احمد عيسي .

س:هل قمت بالتوجه اليه والرد على تلك الكلمات ؟

ج: لا لاني ، ما اخدتش الكلام علي نفسي .

س:هل من المعتاد قيام المتهم بترديد تلك الكلمات لك كلما شاهدت في ثمة أماكن ؟

ج:لا دي كان أول يوم يقول الكلام ده اول ما يشوفني .

س: اذا ما الذي دعاه الي ترديد تلك الكلمات حال مشاهدته لك يوم الواقعة الموافق يوم الاثنين 7/6/2021؟

ج: عشان انا فهمت من كلامه وتلقيحه عليا ان هو قاله علي موضوع بنت تقربلي من بعيد .

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