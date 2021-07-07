تراند الفن: بشرى سارة بشأن عودة الجماهير للملاعب بنسبة 100%

صحيفة المرصد: كشفت مصادر عن أن وزارة الرياضة بصدد السماح للجماهير بدخول الملاعب خلال الموسم الجديد، دون التقيد بنسبة محددة، على أن يكون ذلك للمحصنين فقط.

وبحسب “الشرق الأوسط”، كان حضور الجماهير للملاعب قد استُؤنف منذ منتصف مايو الماضي، في الجولتين الأخيرتين من دوري الموسم المنصرم، وذلك بنسبة 40% من سعة المدرجات.

وذكرت المصادر، أن الوزارة ستسمح للمحصنين بجرعتين أو جرعة واحدة من لقاح كورونا أو المتعافين من الفيروس بالحضور بالسعة الكاملة للمدرجات.

ورأت المصادر أن يسهم هذا القرار في انتعاش خزينة الأندية الرياضية التي تكبدت خسائر مالية منذ تعليق حضور الجماهير للملاعب في مارس 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.