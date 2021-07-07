تراند الفن: الكشف عن سر اختفاء “إيفانكا ترامب” عن الأنظار.. هل ستدخل السجن؟

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - صحيفة المرصد : ابتعدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن الأضواء شيئا فشيئا في الأسابيع الأخيرة، وربما مبعث ذلك معرفتها أن حياتها على وشك الانهيار.

ومنذ نحو أسبوعين، اختفت تماما من أمام أعين هؤلاء المصورين.

سبب اختفائها

وبحسب كاتب السيرة الذاتية للرئيس ترامب، مايكل دانتونيو، فإن السبب وراء ذلك مشكلة كبيرة، إن لم تكن أكثر من ذلك، مضيفا أن إيفانكا تواجه مصير المدير المالي لمنظمة ترامب، ألين فايسلبيرغ، الذي يحاكم حاليا في 15 تهمة جنائية بسبب التهرب من دفع ضرائب تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار، على مدى 15 عاما. وفقاً لموقع “سكاي نيوز”

وقال دانتونيو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية إن الجرائم التي تلاحق فايسلبيرغ لا تختلف عن الأشياء التي يعتقد أن إيفانكا فعلتها أثناء عملها مع شركة والدها.

وأضاف “الشخص الآخر الذي اعتقد أنه في ورطة الآن هو إيفانكا”.

التهم الموجهة لها

وقال إن إيفانكا ترامب حصلت على مبالغ كبيرة باعتبارها موظفة غير دائمة في المؤسسة، وهذا أدى إلى إعفاء مؤسسة ترامب من جزء كبير من الضرائب.

واعتبر أن لدى مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة كثير من الأسئلة في هذا المضمار، مضيفا “أعتقد أن كل ما يفعلونه (إيفانكا وفايسلبيرغ ) تمت بطرقة ملتوية”.

وفي السياق ذاته، قالت الخبيرة القانونية، سينثيا ألكسن، إنها تعتقد أن إيفانكا يمكن أن تكون العضو التالي في الدائرة المقربة من ترامب التي تواجه اتهامات جنائية.