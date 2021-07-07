تراند الفن: تارا عماد تقود الحملة الترويجية لدوَّر لبكرة للحد من استخدام البلاستيك

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 09:09 صباحاً - بدأت وزارة البيئة حملتها الترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة بيبسيكو مصر “دوَّر لبكرة”، للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتقود الحملة الترويجية الفنانة تارا عماد، سفير منصة “دوَّر لبكرة”، وتهدف في رسالتها نشر الوعي عن أهمية إعادة التدوير، وتطبيق مشروعات حقيقية تحقق معايير الاستدامة.

وتطمح مجموعة “بيبسيكو مصر” لجمع ما يعادل 8 ملايين كيلو من إنتاجها من البلاستيك هذا العام، وإعادة تدويره بالتعاون مع وزارة البيئة.

وفي نهاية مارس الماضي، أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، منصة شركة بيبسيكو “دوَّر لبكرة”؛ للحد من استهلاك البلاستيك وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج بإعادة التدوير للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأكدت الوزيرة أن أن المبادرة خطوة نحو مزيد من العمل والتضامن من أجل البيئة، بدمج أهداف الدولة وقوانيننا وسياساتنا وبرامجنا الوطنية، لتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وتكامل المفاهيم المتعلقة باستدامة النظام البيئي وتحقيق المصالح للبيئة والاقتصاد والمواطن على حد سواء من خلال دعم ووعي الشركات الكبرى وبتطبيق مبادئ الاقتصاد الدوار وسلسلة القيمة والتي يجب أن تكون مثل وأولوية لجميع الشركات العاملة مصر مستقبلاً.

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