تراند الفن: تعرف على تفاصيل دور نجلاء بدر في “النهاردة يوم جميل”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:09 صباحاً - تجسد النجمة نجلاء بدر دورا جديدا ومختلفا عليها في الفيلم السينمائي الجديد “النهاردة يوم جميل”، إذ تظهر بشخصية سيدة لديها وزن زائد يتسبب لها في مشاكل كثيرة مع زوجها، وفي كثير من المشاهد لا تضع مكياج تماما من أجل ضرورة درامية بالفيلم.

وحول هذه الشخصية قالت نيفين شلبي مخرجة العمل لـ “القاهرة 24” إنها تقدم مشكلة السمنة بشكل انساني وبعيد عن التنمر الذي تشهده بعض الأعمال الفنية، لأنها تركز على تأثير السمنة السلبي على العلاقة بين الرجل والمرأة.

وأضافت نيفين شلبي: نجلاء بدر من أجمل الممثلات اللائي تعاملت معهن، فهي تتمتع بخفة ظلل ومتعاونة بدرجة كبيرة، ولم تكن لها شروط حول مظهرها في العمل، وكل ما كانت حريصة عليه هو أن تجسد الدور بما يخدم البناء الدرامي للشخصية والفيلم، وكنت حريصة على اختيار كل شيء معها من لون المانكير وطول الظافر والإكسسوارات.

يشار إلى أنه يشارك في فيلم “النهاردة يوم جميل” العديد من الفنانين منهم باسم سمرة وهنا شيحة وأحمد وفيق.

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