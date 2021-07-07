تراند الفن: اليوم بوتين يلتقي مع باشينيان في موسكو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي في موسكو اليوم، مع نيكول باشينيان رئيس وزراء أرمينيا.

وأضاف بيسكوف، “اليوم سيقوم باشينيان بزيارة عمل إلى موسكو، وسيجري محادثات مع الرئيس بوتين، مشيرا إلي أنه سيتم خلال اللقاء، النظر في التقدم المحرز في تنفيذ بيانات قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان حول قره باغ في 9 نوفمبر 2020 وفي 11 يناير 2021.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية، “سيتم تركيز اهتمام خاص على موضوع مساعدة السكان في المناطق المتضررة من الأعمال القتالية، وعلى إنعاش الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة”.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط الطرفان لمناقشة الجوانب الآنية لتطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية والتحالف بين الدولتين، وبحث آفاق زيادة التعاون في إطار مؤسسات التكامل الأوراسي

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