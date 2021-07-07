تراند الفن: وزير الخارجية الفرنسي يزور السعودية لبحث حل الأزمة اللبنانية وتشكل حكومة في بيروت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 08:09 صباحاً - يصل جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونظيره فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودية.

وبحسب ما اعلنت وكالة الأنباء الألمانية، من المقرر أن يتم عقد جلسة مباحثات بين الوزير الفرنسي، وولي العهد السعودي، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشارت الوكالة، إلى ان أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها تتمثل في تعزيز العلاقات العسكرية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التحضير لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرياض خلال الأسابيع المقبلة.

كما سيتم مناقشة الأزمة اللبنانية في ضوء تعثر تشكيل حكومة لبنانية، وسبل مساعدة لبنان لحل أزمته الاقتصادية ومستجدات مفاوضات الملف النووي الإيراني وجهود إنهاء الحرب في اليمن.

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