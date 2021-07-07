نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع موعد بداية شهر ذي الحجة 1442 في السعودية ومصر والدول العربية.. دعاء استقبال هلال ذي الحجة 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد بداية شهر ذي الحجة 1442- 2021 في السعودية ومصر وباقى الدول العربية ، واحدة من أكثر التساؤلات التي يتداولها الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت بشكل كبير في جميع الدول العربية بشكل عام، حيث أشرف شهر ذو القعدة على الانتهاء والذي يتبعه حلول شهر ذي الحجة الشهر الفضيل الذي ينتظره المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي لما يضمه هذا الشهر الفضيل من قيمة وفضل في الدين الإسلامي، وتبعا للمراكز والبحوث والدراسات الفلكية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية، فقد تم تحديد موعد بداية شهر ذي الحجة للعام الهجري الجاري 1442 رسميا، كما يمكن متابعة التقويم الدراسي 1443، وسوف نستعرض الآن موعد غرة شهر ذي الحجة 1442 وكذلك التعرف على موعد عيد الأضحى المبارك الذي يحل علينا قريبا.

موعد بداية شهر ذي الحجة 1442- 2021

نتابع موعد بداية شهر ذي الحجة 1442 تبعا للحسابات الفلكية التي تم إجراؤها خلال الأيام الماضية من قبل علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المقرر ان تكون غرة شهر ذي الحجة هذا العام 1442 رسميا يوم الأحد الذي يوافق 11 من شهر يوليو الجاري 2021، على أن تكون عدة شهر ذي الحجة هذا العام 29 يوما فقط، حيث تم التصريح أيضا من قبل الدكتور جاد القاضى أن هلال شهر ذي الحجة سوف يولد بشكل مباشر في الساعة الثالثة و17 دقيقة في فجر يوم 10 من يوليو وذلك بتوقيت القاهرة، وهو اليوم التالي يوم الرؤية. على أن يتم التأكد من هذا لموعد عند استطلاع خلال شهر ذي الحجة.

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دعاء استقبال شهر ذي الحجة

اللَّهُمَّ آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللَّهُمَّ أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي في، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران

موعد عيد الأضحى المبارك 1442

مع تحديد بداية شهر ذي الحجة خلال الأيام الماضية فقد تم أيضا تحديد موعد بداية عيد الأضحى المبارك هذا العام 1442 وذلك تبعا للبحوث الفلكية والدراسات التي أجريت، حيث من المقرر أن يكون عيد الأضحى المبارك يوم 20 من شهر يوليو الجاري، على أن يتم التأكد من ذلك الموعد بناء على رؤية عيد الأضحى، وبذلك من المفترض أن يحل علينا يوم وقفة عرفة في يوم التاسع عشر من شهر يوليو وهو اليوم الذي يسبق عيد الاضحى المبارك.