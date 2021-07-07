نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 يوليو 2021 وفّر حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الأسبوعية 7 يوليو 2021 يمكنك توفير حتى نصف سعر المنتجات التي سوف تحصل عليها. وتستمتع بنسبة خصم تبلغ حتى 50%. وتقدم عروض هايبر بنده الجديدة خصومات كبرى. وتضم نشرة عروض هايبر بنده اليوم جميع المنتجات بأفضل جودة وتسري هذه العروض من يوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1442 وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

عروض هايبر بنده الأسبوعية

عروض الـ 10 و 15 و 20 ريال من هايبر بنده تضم جبنة شرائح برايد 400 جرام بسعر 10 ريال. وجبنة مثلثات البقرة الضاحكة التي تعد من أفضل أنواع الجبن المثلثة 4 حبات بسعر 10 ريال بدلاً من 17 ريال. وميني رولز امريكانا 120 جرام بسعر 10 ريال لـ 3 حبات بدلأ 17.85 ريال.

عروض هايبر بنده 7 يوليو 2021

عروض هايبر بنده 7 يوليو 2021 تحتوي على أصابع الدجاج والجبنة الكبير 250 جرام بسعر 10 ريال بدلاً من 12.95 ريال. وكفتة الدجاج الكبير 300 جرام بسعر 15 ريال لـ 2 حبة بسعر 21.90 ريال. وشرائح الدجاج الشهي الكبير 320 جرام بسعر 15 ريال للحبة. وحلقات الدجاج والجبنة الكبير 300 جرام بسعر 15 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

تشمل عروض هايبر بنده اليوم علي فلافل الكبير 1 كيلو بسعر 20 ريال بدلا 29.50 ريال. وبرجر دجاج مغلف بالخبز من طيبات الامارات 12 قطعة 900 جرام بسعر 20 ريال بدلاً من 28.95 ريال. وتضم عروض هايبر بنده الاسبوعية برجر الدجاج مغلف بالخبز جامبو الكبير 1 كيلو بسعر 20 ريال بدلاً من 30.95 ريال للحبة.

عروض هايبر بنده أون لاين

عروضات هايبر بنده هذا الاسبوع تضم دجاج برديكس 1 كيلو بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال. وحليب طويل الأجل الربيع بسعر 10 ريال بدلاً من 14.95 ريال. وتضم حليب مركز من المراعي بسعر 10 ريال بدلاً من 14.75 ريال. وحليب مبخر بوني 340 جرام بسعر 15 ريال بدلاً 4 حبات بدلاً من 27.80 ريال. وبطاطس مقلية دبل مونتي 1 كيلو بسعر 15 ريال بدلاً من 19 ريال لـ 2 حبة.

عروضات هايبر بنده لهذا الاسبوع بها شراب شعير باربيكان بسعر 10 ريال بدلا من 12.25 ريال. وشوفان أبيض بسعر 10 ريال لـ 2 حبة بدلاً كم 15.50 ريال. ويمكنك الحصول على عسل طبيعي ساري عبوة ضاغطة بسعر 10 ريال بدلاً 23.25 ريال. وقهوة ستاربكس بسعر 15 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 27.90 ريال.