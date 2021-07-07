نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وخصومات ليس لها مثيل Hyper Panda ضمن عروض بنده الأسبوعية Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من كبري مولات التسوق في الوطن العربي، حيث بدأ في المماكة العربية السعودية، ومن بعدها توسع ليغطي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر، والبحرين، ومصر، والمغرب، وغيرها من البلدان العربية، وأصبح هو الأشهر من بين منافسيه في هذا المجال، ويرجع ذلك إلى تقديمه أفضل الأسعار على جميع المنتجات لديه بأفضل الخامات، فتعتبر عروض بنده الأسبوعية مهرجان كامل من تحطيم الأسعار على جميع أنواع السلع، وسوف نستعرض لحضراتكم أحدث هذه العروض.

عروض بنده من موقع بندة

وتبين لحضراتكم هذه الصورة بعض من أميز عروض بنده ماركت لهذا الأسبوع على السلع الغذائية، ومنها: عروض مميزة على سعر عبوات الذرة الحلوة من قودي، كما يتوفر خصم مميز آخر على الفول المدمس من Goody، وأيضاً الخصم القوي من بندة ماركت على عبوات ورق العنب من تريفا، وعلى عبوات لحم التونة الخفيف المنقوع بزيت نباتي من تريفا، وأيضاً التخفيض المتميز على منتج قودي للمايونيز بنكهات جديدة، ويتوفر كذلك مايونيز قودي الأصلي، وكذلك عبوات صلصة قودي بأحجامهم المختلفة.

عروض بنده الأسبوعية بالسعودية

ومازالت الخصومات المقدمة من ماركت بنده بالمملكة العربية السعودية مستمرة معنا، ومنها: عرض مميز على صلصة السلطة من هاينز Heinz، وكذلك الخصم المميز الذي تقدمه بنده على عبوات الحمص المسلوق ذو الحبة الكبيرة، وعلى البازلاء من ماركة حدائق كاليفورنيا، كما يتوفر خصم مميز على الفول المدمس، وعلى جميع المعلبات من نفس الماركة متميزة المذاق، كما يتوفر خصم مميز على الفاصولياء بأنواعها من ماركة حدائق كاليفورنيا بجميع أحجامهم.

بنده اون لاين Panda

وتقدم مجموعة محلات بنده العديد من العروض المميزة الأخرى على: عبوات لحم التونة الأبيض القطع المنقوع في زيت دوار الشمس من ماركة بنديرا، كما تقدم تخفيض مميز على الزيتون الأسود اليوناني من ماركة ايديال، وأيضاً السعر المميز على عبوات صلصة كوامانس، وعلى عبوات الذرة الحلوة بدون ملح أو سكر من ماركة العملاق الأخضر، كما تقدم العديد من الخصومات الأخرى على جميع المنتجات عبر ثقفني.