تراند الفن: تبدأ من 40 جنيه للكيلو.. “القاهرة 24” يرصد أسعار الأضاحي في أكبر سوق مواشي بالشرقية (صور وفيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - رصدت عدسة “القاهرة 24” أسعار الأضاحي في أكبر سوق مواشي محافظة الشرقية، والمعروف بسوق “الثلاثاء” بمدينة الزقازيق.

وتراوحت أسعار الأضاحي من 40 جنيه للكيلو الواحد في الأضحية من ضأن وماعز، فيما ارتفعت الأسعار لتبدأ من 50 جنيهًا للكيلو الواحد في عجول الأبقار، وتهبط لـ 45 جنيهًا للكيلو الواحد في أنثى الجاموس.

يقول الحاج حافظ محمد حافظ، تاجر أغنام بالسوق، إن حالة البيع والشراء تشهد تراجع في الفترة الحالية مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يرجع ذلك بتأثر الحالة المادية لأغلب رواد الأسواق وما انعكس عليهم من غلاء المعيشة.

وأوضح “حافظ” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن الأسعار حاليا تبدأ من 60 جنيه للكيلو الواحد في الأغنام “اللباني”، فيما تقل الاسعار لتصل إلى نحو 40 جنيه للكيلو الواحد تبعًا لحالة الغنم وسنها.

ونفى التاجر، ما يُشاع عن غش الميزان بجعل الأضحية المراد بيعها تشرب ماء وملح لزيادة وزنها، منوهًا بأن تلك الرواية أمر عارٍ تمامًا من الصحة، قبل أن يشير إلى أن هناك أنواع معروفة بجودتها، وبعضها يأتي من محافظة الإسكندرية.

من جانبه، يقول المعلم عماد، أحد تجار الأبقار والجاموس بالسوق، إنه ينزل الأسواق ويمتهن مهنته منذ ربع قرنٍ من الزمان، قبل أن يشير إلى أن الحال تبدل كثيرًا عن الأسواق في الماضي، وكان التغير الأكبر في الأسعار وحجم الإقبال.

وأضاف “عماد” في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن أسعار الأبقار حاليًا تبدأ من 50 جنيه للكيلو الواحد، فيما تنخفض نحو 7 جنيهات في الحاموس، وتصل إلى 45 جنيهًا للكيلو الواحد في أنثى الجاموس.

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