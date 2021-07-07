تراند الفن: دراسة: مسحوق الكاكاو يقوي الذاكرة ويُحسن البصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أظهرت دراسة جديدة قام بها علماء من جامعة مدريد كومبلوتنس معهد علوم وتكنولوجيا التغذية، أن مسحوق الكاكاو له دورًا كبيرًا في تحسين مستوى البصر والذاكرة لدى الشباب.

وأثبتت الدراسة التي أجريت في أسبانيا أن مركبات الفلافانول التي توجد في الكاكاو، تتميز بتأثير تحفيزي للجهاز العصبي، مما يؤدي إلى تعزيز الذاكرة البصرية والانتباه وحدة البصر.

استهدف الباحثون بعض من الأشخاص المتطوعين في الدراسة، لتطبيق التجربة عليهم من خلال تناول كوبًا من مشروب الكاكاو مع الحليب او التوت، وذلك في 3 وجبات منفصلة، ويتم بعدها قياس حدة البصر.

قام الباحثون بوضع مخططات للحروف على بعد 4 أمتار من المشاركين، وتم عرضها تحت تأثير إضاءة قوية وأخرى ضعيفة.

قام العلماء بفحص تأثيرات نوعي البوليفينول الغذائي على الجسم، ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تعرضوا لقراءة الحروف تحت تأثير الضوء المنخفض، تمكنوا من قرائتها مثل الآخرين الذين كانوا تحت تأثير الإضاءة العالية.

مما يثبت فرضية الدراسة لأهمية مسحوق الكاكاو في تحسين الانتباه وقوة البصر.

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