تراند الفن: خالد سرحان يكشف مصير تقديم جزء جديد من “يوميات زوجة مفروسة أوي”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشف الفنان خالد سرحان مصير تقديم جزء جديد من مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي”، بعد النجاح الذي حققوا الأجزاء الأربعة من العمل.

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ”القاهرة 24″: “من الصعب تقديم جزء جديد من يوميات زوجة مفروسة أوي، خاصة بعد وفاة قطبي المسلسل وهما سمير غانم ورجاء الجداوي”.

ومسلسل “يوميات زوجة مفروسة”، بطولة داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، وشيماء سيف، وتأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي.

وشارك خالد سرحان في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بعملين وهما “اللي ملوش كبير” بجانب كلا من ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في أول تعاون بينهما بعد الزواج، ومحمد عبد العظيم، وبدرية طلبة، ودينا فؤاد، وآخرون، وهو من تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل “المداح” مع حمادة هلال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.