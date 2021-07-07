تراند الفن: أحمد شوبير يوضح حقيقة العرض السعودي ليوسف أوباما

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن نادي الحزم السعودي لم يتفاوض مع يوسف أوباما، لاعب نادي الزمالك، للانتقال لصفوفه بالموسم الجديد.

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس أنه تحدث مع السيد عبدالله القحم، رئيس نادي الحزن السعودي، وقال له، إنه تابع الأنباء المترددة عن انتقال أوباما مثل الجميع وحتى هذه اللحظة لم نُجرِ أي مفاوضات، نحترمه كلاعب ونقدره، ولكن لم نجرِ أي مفاوضات معه، والأمر كذلك مع حسين الشحات.

وعلى جانب آخر، أوضح شوبير حقيقة مفاوضات نادي الزمالك مع مالانجو لاعب الرجاء، وقال بأن الزمالك لم يفاوض اللاعب حتى الآن، واللاعب صرح بأنه لا يوجد مفاوضات من أي نادي مصري.

كما أن نادي الزمالك لم يحبذ فكرة التعاقد مع مهاجمين أفريقيين، والأفضلية للمهاجمين المصريين، والأقرب هو عودة باسم مرسي، أو حسام حسن لاعب سموحة المعار لطرابلس الليبي.

كما شدد على أن باتريس كارتيرون لم يقدم تقرير حتى الآن بأسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق، والفريق مركز في بطولة الدوري الممتاز ومباراة كأس مصر أمام أسوان.

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