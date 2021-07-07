تراند الفن: ضبط وإحضار عم وعمة الطفلة دولت بتهمة تعذيبها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - قررت جهات التحقيق، فتح تحقيق موسع مع المتهمين بتعذيب الطفلة “دولت زينهم” ببولاق الدكرور.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقطع فيديو تظهر خلاله سيدة تروي مأساة الطفلة وتعرضها للتعذيب على يد عمتها “شيماء” وعمها “أسامة”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تهديد هوية المشكو في حقهما وضبطهما ببولاق الدكرور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فيما تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على المتهمين بتعذيب الطفلة “دولت زينهم” على يد عمها ويدعى “أسامة” وعمتها وتدعى “شيماء”.

وأثارت مقاطع الفيديو حالة من الغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بسرعة ضبط المتسببين في تلك المأساة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى “دولت” مصابة بعدة إصابات بينها حروق بالجسد وكدمات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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