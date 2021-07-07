تراند الفن: «التعليم» تُعلن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين عبر نظام نور

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أعلنت وزارة التعليم، قبل قليل، نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي، من خلال نظام نور.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إنه حرصاً من وزارة التعليم على ضمان سير العملية التعليمية للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وضمن سد الاحتياج التعليمي؛ فقد حققت الوزارة رغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لجائحة كورونا ووفق المفاضلة المعلنة مسبقا, ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.

وأضافت “كما تدرس الوزارة القيام بإجراءات نفل إلحاقية لمن تقدموا العام الحالي. وذلك بعد استكمال بعض التعديلات والترتيبات للقطاعات التعليمية. وتقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لبعض المعلمين والمعلمات في مجالات مطلوبة؛ لتعظيم الاستفادة المثلى منهم في تسديد الاحتياج التعليمي، وتوفير فرص أكبر لهم في عملية النقل الخارجي”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “تعتز وزارة التعليم بالمعلمين والمعلمات. كما أنها تثق كل الثقة في تقديرهم للمصلحة التعليمية, وحرصهم على رسالتهم السامية مع طلابهم، وبمجهوداتهم السخية في كل الظروف لخدمة الوطن وبناء جيل المستقبل. متمنية الصحة والسلامة للجميع”.

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