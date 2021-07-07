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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً -
ترجمة حصرية – سامر إسماعيل: تمكنت بطلة الشطرنج العالمية الشابة ألسكندرا بوتز من الفوز على أحد الأشخاص المعروفين بالقدرة على الاحتيال لتحقيق أرباح مالية من وراء لعب الشطرنج في الشارع.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن البطلة الشابة البالغة من العمر ٢٥ عاما، حاصلة على ٦ ألقاب عالمية في الشطرنج.
وأضافت أن البطلة الشابة واجهت أحد اللاعبين في منتزه (يونيون سكوير بارك) في منهاتن بنيويورك الأمريكية.
ولفتت الصحيفة إلى أن فيديو المباراة شوهد أكثر من ٣ ملايين ومئتي ألف مرة، وذلك عبر قناتها على يوتيوب.
واعتبرت الصحيفة أن بطلة الشطرنج أثبتت براعتها ومهارتها بفوزها على من يوصف بمحتال الشطرنج القادر على كسب المال من مهاراته وسرعته في اللعب، وذلك في ٨ دقائق و ٢٦ ثانية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بطلة شطرنج عالمية تفوز على محتال في مباراة استمرت أقل من 10 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.