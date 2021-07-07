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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : كشف كتاب جديد أن الرئيس السابق دونالد ترامب كان قلقا من أن سيدة المجتمع البريطانية، جيسلين ماكسويل ستجره إلى فضيحة جيفري إبستين الجنسية معها ، حيث كان يفكر في العفو عنها قبل انتهاء فترته الرئاسية.
وكان المؤلف مايكل وولف قد كتب في كتابه ، The Last Days of the Trump Presidency ، أن الرئيس المنتهية ولايته أبدى اهتمامًا مفاجئًا بقضية ماكسويل ، الصديقة المقربة من الملياردير الأمريكي المنتحر، جيفري إبستين، في ولاية نيوهامبشاير الأمريكية.
وكتب مايكل وولف في كتابه أن ترامب قال :” هل قالت ماكسويل أي شيء عني؟”، هل ستتحدث عن شئ ؟ هل ستتحدث على أي شخص؟”، وفقًا لما أوردته صحيفة” ديلي ميل “البريطانية.
يُذكر أن ترامب كان شريكًا معروفًا لإبستين وماكسويل قبل أن يقر إبستين بالذنب بتهمة تحريض القاصرات على الدعارة في عام 2008، حيث كانت جيسلين ماكسويل متهمة أيضا بالتحريض والتآمر لإغراء القاصرين للسفر من أجل الانخراط في أعمال جنسية غير قانونية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: كتاب جديد يكشف تورط “ترامب” في فضيحة جيسلين ماكسويل المتهمة بتحريض القاصرات على الدعارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.