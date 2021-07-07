تراند الفن: بمشاركة 6 قاطرات و7 لانشات.. تفاصيل احتفالية قناة السويس بمغادرة “إيفر جيفين”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - كشفت مصادر ملاحية بهيئة قناة السويس، تفاصيل إقامة احتفالية مغادرة السفينة البنمية “إيفر جيفين”، المجرى الملاحي للقناة، غدًا الأربعاء.

وقالت المصادر إن 6 قاطرات، و7 لانشات، ستشارك في الاحتفالية التي تشهدها قناة السويس، غدًا الأربعاء، بحضور سفراء ودبلوماسيين وممثلي توكيلات ملاحية عالمية.

وأشارت المصادر إلى قيام القاطرات المشاركة بعمل مناورات حريق، وعروض بحرية على هامش توقيع عقود التسوية الأخيرة لمفاوضات “إيفر جيفين”.

كما أكدت المصادر الاطمئنان على سلامة الطاقم البحري للسفينة “إيفر جيفين” والمكون من 25 بحريًّا، قبل ساعات من المغادرة.

وحصلت السفينة “إيفر جيفين”، على شهادة هيئة الإشراف الأمريكية ABS، بصلاحية وسلامة العبور الملاحي؛ لاستكمال رحلتها البحرية نحو وجهتها.

وأكدت المصادر، انتهاء إجراءات مغادرة السفينة البنمية من المجرى الملاحي لقناة السويس، بعد فحص المحركات والتأكد من سلامتها، وذلك من قِبل لجنة فنية من هيئة الإشراف الأمريكية ABS، واستخراج شهادة سلامة العبور لاستكمال مسيرها.

وأشارت المصادر إلى تولي اثنين من كبار مرشدي قناة السويس إرشاد السفينة حتى مغادرتها المجري الملاحي للقناة، واستكمال رحلتها البحرية التي بدأتها في مارس الماضي، وأعاق حادث الجنوح الذي تعرضت إليه إتمامها، لتتجه بعد قرار رفع الحجز التحفظي للسفينة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأنهى ممثلو اللجنة القانونية المنتدبة من هيئة المحكمة الاقتصادية بمدينة الإسماعيلية إجراءات رفع الحجز التحفظي، وإعلان طاقم “إيفر جيفين” البحري بقرار المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، والذي وافق رسميًا على الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا غدًا الأربعاء.



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