- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعة واحدة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد : تداول مغردون على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق لحظة سرقة مجموعة من القرود في الطائف حقيبة سيدة من سيارة “لاند كروز” كانت متوقفة في منطقة جبلية.
وأظهر الفيديو أن العائلة كانت تجلس على مقربة من السيارة، بينما استغل أحد القرود الموقف وتسلل إلى السيارة سرق الحقيبة وفرَّ بها هاربًا؛ ظنًا منه أنها تحتوي على طعام.
وأبان المقطع الذي وثقه أحد أفراد العائلة، أحد الأشخاص وهو يقول “القرد.. ألحق يا ولد”؛ فيما كانت صاحبة الحقيبة تصرخ وتقول: “الشنطة.. الشنطة”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “ألحق يا ولد”.. شاهد: قرود يسرقون حقيبة سيدة من داخل سيارة بالطائف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.