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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 7 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ساعتين مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : حظي مقطع فيديو لمواطن سوداني على تفاعل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي يرصد ردة فعله بعد لقائه كفيله السعودي عقب 20 سنة من فراقهما.
وأظهر الفيديو انهيار المواطن السوداني الذي يدعى “برهان” في أحضان كفيله السعودي؛ حيث كان الأخير يربت على كتفه في محاولة لتهدئته.
وأبان المقطع، اللحظة الأولى للقاء المواطن السوداني مع كفيله السعودي؛ إذ ألقى عمامته في الأرض وقام باحتضانه وأخذ يبكي بشدة، فيما كان كفيله يرحب بهِ بالكلمات اللطيفة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ردة فعل سوداني بعد لقاء كفيله السعودي عقب 20 سنة من فراقهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.