شوف أفضل عروض بنده Panda اليوم على السلع الغذائية ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده العديد من المزايا التي تجعله الأفضل على مستوى كبرى الهايبرات في الدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي، والتي بدأ تأسيسها في المملكة العربية السعودية، ثم توسعت بعد ذلك في جميع أرجاء مدن الوطن العربي شرقاً وغرباً، فتعتبر عروض بنده اليوم، ولمدة أسبوع كامل في مجله بنده هي الأفضل، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعاً، وعلى الأمة العربية بالخير والبركات.

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وكما هو موضح لسيادتكم في الصورة السابقة كم العروض المقدمة من هايبر بنده ماركت لليوم ضمن عروضه الأسبوعية المذهلة، ومنها: عرض على خلطة كنور مميزة المذاق Knorr كما يتوفر خصم مميز على لحم التونة الخفيف اللايت المنقوع في زيت الزيتون من ماركة ريو ماري العالمية Rio mare، ويتوفر أيضاً تخفيض على عبوات المايونيز الضاغطة من ماركة نور Noor، وأيضاً على عبوات المايونيز من كنور، وكذلك على العبوات الضاغطة من كاتشب الطماطم ماركة تيفاني.

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يتوفر أيضاً لدى هايبر بنده العديد من التخفيضات على: عبوات الطماطم الكاملة المقشرة المحفوظة من ماركة هناء، كما يتوفر تخفيض مميز على حبوب الذرة الكاملة من هناء.

عروض هايبر بندة اليوم

تابعوا معنا عملائنا الكرام باقي عروض هايبر بنده ماركت على معظم منتجاته الغذائية خلال شهر يوليو، ومن ضمنها: عروض مميزة على عبوات الزيتون من ماركة اليسا Alissa، كما يتوفر تخفيض مميز من بنده ماركت على الحمص الحب من ماركة أطلس Atlas، وكذلك الخصم المميز من هايبر بنده على التونة المميزة بأنواعها ، وأحجامها المختلفة من ماركة قودي Goodi مميزة المذاق، كما يوجد تخفيضات مميزة على جميع أنواع الأرز بأحجام أكياسه المتعددة، وعلى جميع أنواع الزيوت المقدمة من بنده، وكذلك الخصم المميز من بنده ماركت على جميع أنواع المخللات، والمقبلات، وكذلك على الجبن بأنواعها، وعلى الدجاج، وأيضاً يشمل الخصم الأسماك، واللحوم بأنواعهم، كما يتوفر خصم مميز على جميع أنواع الشكولاتات، والسناكس، وكذلك على الأجهزة الكهربائية، والتكييفات.