نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير وتنزيلات قوية تتعدى 25% على الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير، تقدم jarir bookstore مكتبة جرير أفضل الأسعار والخصومات للأجهزة المحمولة والهواتف الذكية، وتقدم مكتبة جرير عروض وخصومات خاصة لأجهزة اللاب توب تصل إلى 60٪، وتشمل العروض مجموعة متنوعة من الشركات العالمية التي تنتج هواتف محمولة ولاب توب بمواصفات مختلفة، 6/ 2021، وأيضًا تقديم خدمة تقسيط فريدة من نوعها في جرير، مما يتيح لك طلب منتجاتك المفضلة على أقساط شهرية بقيمة رمزية من بضعة أشهر إلى 36 شهرًا، يمكنك الحصول على خدمة التوصيل المجاني إلى أي منطقة في المملكة العربية السعودية فيما يلي معلومات مفصلة عن أفضل عرض.
عروض لاب توب جرير
في المملكة العربية السعودية تواصل مكتبة جرير التجارية تقديم عدد كبير من الخصومات والخدمات المميزة لهم، حيث يفرضون عددًا كبيرًا من الخصومات على موقعهم الإلكتروني كما يقدمون خدمات الشراء المتنوعة، تتميز هذه المكتبات التجارية باحتوائها على أفضل الأجزاء التجارية التي يحبها جميع العملاء ويحبون التسوق من خلالها، وهناك قسم كبير من قسم جرير وهو قسم الأدوات المدرسية والمكتبية والجميع يريد شراء جميع الأدوات المتوفرة فيه لاحتوائه على أفضل أنواع الخامات وبأقل الأسعار.
عروض لابتوب جرير الجديدة
كما فتحت مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية أقسامًا عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون الذكية، عبر مكتبة جرير التجارية يمكنك أيضًا عرض هذا القسم على موقع الويب الخاص بهم، يشتري العديد من العملاء من هذا الموقع ويدفعون بالطريقة التي يختارها كل عميل.
عروض جرير اليوم على أجهزة اللابتوب والتابلت
- تخفيضات جرير كمبيوتر محمول هواوي ميت بوك إكس برو، 13.9 بوصة، إنتل كور i7-10510U (الجيل العاشر)، 2 جيجابايت (NVIDIA GeForce MX250)،1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، بسعر 5249 ريال سعودي بدلاً من 6999 ريال سعودي.
- عرض جرير iPad Pro 12.9، كمبيوتر لوحي، 4G، مقاس 12.9 بوصة، 128 جيجابايت، NAND Flash، ثماني النواة، Space Gray بسعر 4949 ريال سعودي بدلاً من 5149 ريال سعودي.
- عروض جرير Asus ZenBook Flip 13، UX363EA، 2-in-1 Laptop – Convertible Folder،11th Generation Intel Core i7-1165G7،13.3 “، 1TB PCIe NVMe M.2 SSD،16 GB RAM، Windows 10، السعر 4599 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي
- مكتبة جرير اون لاين Lenovo AIO 3 IdeaCentre ، One-All-in-24IIL5، كمبيوتر مكتبي متعدد الإمكانات، 23.8 بوصة، الجيل العاشر Intel Core i3-1005G1 ، Intel UHD Graphics ،1 تيرابايت HDD، 4 جيجابايت رام، بسعر 2249 ريال بدلاً من 2649 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير كمبيوتر محمول MSI Stealth 15M A11SEK للألعاب، 15.6 بوصة، الجيل الحادي عشر Intel Core i7-1185G7 ،NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 جيجابايت)، 1 تيرابايت PCIe NVMe M.2 SSD، متوافق مع نظارات الواقع الافتراضي ثمنه فقط 6999 ريالاً سعودياً بدلاً من 7999 ريالاً.
- لابتوب جرير Apple MacBook Air 13 Retina Laptop، 13.3 inch، Octa Core with 16 Cores Nervous Engine M1 Chip، Core GBU-8، 512 GB SSD، بسعر 6199 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير Samsung Galaxy Tab S7 11، كمبيوتر لوحي الجيل الرابع، 11 بوصة، 128 جيجابايت (eMMC)، ثماني النواة، برونزي، بسعر 2349 ريال سعودي بدلاً من 2899 ريال سعودي.
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