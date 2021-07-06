نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية 7 يوليو 2021 الموافق 27 ذو القعدة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية تقدم أقوي عروض الـ 10 ريال وعروض الـ 15 ريال وعروض الـ 20 ريال. يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستمتاع بأقوى العروض والخصومات من بنده السعودية والتي توفرها اليوم الاربعاء 7 يوليو وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 13 يوليو 2021 ومتوفرة في جميع فروع بنده داخل السعودية.

عروض بنده الاسبوعية 7 يوليو 2021

عروض بنده الـ 10 و 15 و 20 ريال تضم الكثير من المنتجات مثل دجاج ساديا 1.1 كيلو بسعر 10 ريال فقط بدلاً من 16.50 ريال. وتشمل عروض بنده الاسبوعية على بطاطس شيبسي ليز 2 حبة بـ 10 ريال بدلاً من 13.90 ريال. ويمكنك شراء الآيس كريم بسعر 15 ريال لـ 2 حبة بالطعم الذي ترغب بة. كما أن جميع فروع بنده في السعودية توفر زيت الزيتون الباشا بـ 20 ريال لـ 3 حبات بدلاً من 50 ريال وهي من أقوي عروض بنده الاسبوعية.

عروض بنده اليوم

توفر عروض بنده جميع اللحوم بأعلي جودة مثل لحم ستروجانوف بقرى برازيلي بسعر 35 ريال للكيلو. وكفتة بقري استرالي بسعر 35 ريال للكيلو. ونقائق بقري استرالي بسعر 35 ريال للكيلو. ويمكنك الحصول علي أفضل انواع الدجاج المجمد من اليوم بسعر 15 ريال للحبة الواحدة بدلاً من 21.75 ريال.

عروض العثيم لهذا الاسبوع

عروض العثيم لهذا الاسبوع تضم الكثير من منتجات العناية الخاصة بالسيدات. مثل منعم الأقمشة مركز بسعر 20 ريال. ومناديل للجوه جولدن بسعر 20 ريال للحبة. وشامبو بانتين بسعر 10 ريال للحبة. والكثير من اقوي المنظفات ومنتجات العناية الشخصية. كما انها توفر لجميع محبي الجوالات الحديثة هاتف فيفو واي 20 بسعر 599 ريال بدلا من 669 ريال. وهاتف هواوي واي 7 أي بسعر 729 ريال بدلا من 769 ريال. وهاتف هواوي نوفا 7 أي بسعر 899 ريال بدلا من 1149 ريال. وجوال لينوفو كي 12 بسعر 449 ريال بدلا من 599 ريال، وتضم العروض الكثير من الجوالات الرائعة التي توفرها بنده في مجلة عروض بنده الاسبوعية.

كانت هذه جميع عروض بنده لهذا الاسبوع والتي تبدأ من اليوم الأربعاء 7 يوليو وتنتهي في يوم 13 يوليو من الأسبوع المقبل، وتتوفر العروض في جميع فروع بنده وهايبر بنده. مما يسهل على الجميع إمكانية الاستفادة في أي وقت بهذه الخصومات القوية.