نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الرياض من 7 يوليو حتي 13 يوليو 2021 أقوي العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الرياض الاسبوعية هي عروض فرع الرياض الجديدة التي توفرها العثيم في جميع فروعها في مدينة الرياض فقط. حيث أصبحت أسواق العثيم توفر بعض العروض المختلفة المتوفرة في الرياض لجميع عملائها والمواطنين والمقيمين بها. ويمكن لكافة الرجال والسيدات في الرياض الذهاب إلي أقرب فرع والاستمتاع بهذه العروض القوية التي توفرها أسواق عبدالله العثيم يوم الأربعاء من كل اسبوع وتسري لمدة 7 ايام.

عروض العثيم الرياض

اخر عروض العثيم الرياض بها العديد من المنتجات المتوفرة في فروع الرياض فقط مثل لحم الغنم الروماني توفرة العثيم في فروع الرياض بسعر 47.95 ريال لـ 1 كيلو. ولمحبي اللحم البلدي يمكنك شراء 1 كيلو بسعر 42 ريال. وايضا توفر العديد من أنواع اللحوم المجمدة مثل افخاذ الدجاج من شركة إنتاج بسعر 3.95 ريال. وسيفان دجاج من شركة إنتاج 450 جم بسعر 4.95 ريال.

مجلة عروض العثيم الرياض الاسبوعية توفر مرتديلا سنيورة بقر الكيلو بسعر 23.50 ريال. وأيضا تضم الحلاوة الطحينية من الحلواني مع الفستق بسعر 15.50 ريال. كما يمكنك شراء لبنة بدر جرشية بلدي اللذيذة بسعر 19.50 ريال للكيلو.

عروض العثيم الاسبوعية الرياض

يمكنك الحصول علي كافة منتجات ساديا الرائدة والتي تبحث عنها كل سيدة. حيث تعد شركة ساديا من أكثر الشركات نجاحا في الاسواق السعودية. حيث توفر كافة انواع اللحوم المجمدة بأقل الاسعار وأقوي الخصومات وافضل جودة من الدجاج. ويمكنك شراء دجاج مجمد من ساديا الكرتونة بسعر 128.95 ريال. بدلاً من 160 ريال. وصدور دجاج طرية 2 كجم بسعر 44.95 ريال بدلاً من 55 ريال. وصدور دجاج 450 جم بسعر 11.95 ريال بدلا ن 16.95 ريال. وأفخاذ دجاج ساديا غليظة 900 جم بسعر 7.95 ريال بدلاً من 17.25 ريال.

عروض العثيم السعودية

من ضمن منتجات ساديا المتوفرة في عروض العثيم هي دجاج بدون عظم مجمد 2.5 كيلو بسعر 47.95 ريال بدلاً من 62.95 ريال. واجنحة دجاج 900 جم بسعر 6.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال للطبق. وخضار مشكل مع ذرة مجمد بسعر 9.95 ريال لـ 3 حبات. وبطاطس مقلية أكثر قرمشة 2.5 كيلو بسعر 14.95 ريال للحبة بدلا من 32 ريال.